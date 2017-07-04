В Лерике арестованы отец и два сына, нанесшие тяжкие увечья должностным лицам

Лерик. 4 июля. REPORT.AZ/ В Лерике арестованы отец и два сына, нанесшие тяжкие увечья лесникам.

Как передает южное бюро Report, жители лерикского села Гариган Идрис Новрузов и два его сына Адиль и Ровшан Новрузовы задержаны сотрудниками Лерикской районной полиции.

В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Напомним, около 2 часов ночи 1 июля охранник 9 округа лесничества Курдасар Лерикского учреждения охраны и восстановления лесов позвонил директору учреждения и сообщил, что несколько человек въехали на территорию леса на автомобиле марки "ГAЗ 66". Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, незамедлительно директор учреждения, лесничий и другие сотрудники отправились в 9 округ лесничества Курдасар на территории села Киркан Лерикского района и стали свидетелями того, как 14 человек с помощью бензопил пилят деревья. Когда лесники, согласно законодательству, потребовали незамедлительно приостановить спил, члены группы напали на них. Тупыми предметами были нанесены тяжелые увечья директору учреждения Эйвазу Бабаеву и леснику Адыгозалу Джавадову. В результате лесник ранен в голову, у директора рука сломана в двух местах. Пострадавшие были доставлены в больницу другими сотрудниками леса. Леснику наложено несколько швов, рука директора в гипсе.