 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Лерике 70-летний мужчина погиб, упав с орехового дерева

    Факт расследуется районной прокуратурой

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Лерикском районе 70-летний мужчина умер от травм, полученных после падения с орехового дерева. 

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел сегодня днем в районном селе Мастаил. 

    По словам близких, Худаяр Агахан оглу Ибрагимов поднялся на дерево, чтобы собрать орехи, и по неосторожности упал с высоты. 

    Родные оказали ему первую помощь, после чего мужчину поместили в реанимационное отделение Лянкяранской центральной районной больницы. После диагностического обследования у него выявили закрытую травму грудной клетки и переломы нижних конечностей. 

    Несмотря на усилия врачей, спасти Х.Ибрагимова не удалось. 

    Тело передано на обследование в Лянкяранский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии. 

    Факт расследуется Лянкяранской районной прокуратурой. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi