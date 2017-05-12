В Лерике 50-летняя женщина совершила суицид путем самосожжения

Лерик. 12 мая. REPORT.AZ/ В Лерикском районе 50-летняя женщина совершила самосожжение.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Визазамин.

Так, местная жительница Гульхара Сабир гызы Мирмамедова 1967 г.р. облила себя используемой в быту белой нефтью и подожгла. Члены семьи узнали о случившемся, однако им не удалось спасти жизнь Г. Мирмамедовой.

Была проведена экспертиза сгоревшего тела.

По словам близких женщины, у нее были проблемы со здоровьем.

По факту в Лерикской районной прокуратуре ведется расследование.