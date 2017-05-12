В Лерике 50-летняя женщина совершила суицид путем самосожжения

Лерик. 12 мая. REPORT.AZ/ В Лерикском районе 50-летняя женщина совершила самосожжение.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Визазамин.
Так, местная жительница Гульхара Сабир гызы Мирмамедова 1967 г.р. облила себя используемой в быту белой нефтью и подожгла. Члены семьи узнали о случившемся, однако им не удалось спасти жизнь Г. Мирмамедовой.
Была проведена экспертиза сгоревшего тела.
По словам близких женщины, у нее были проблемы со здоровьем.
По факту в Лерикской районной прокуратуре ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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