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    В Лерике 50-летняя женщина совершила суицид путем самосожжения

    По факту начато расследование

    Лерик. 12 мая. REPORT.AZ/ В Лерикском районе 50-летняя женщина совершила самосожжение.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Визазамин.

    Так, местная жительница Гульхара Сабир гызы Мирмамедова 1967 г.р. облила себя используемой в быту белой нефтью и подожгла. Члены семьи узнали о случившемся, однако им не удалось спасти жизнь Г.  Мирмамедовой.  

    Была проведена экспертиза сгоревшего тела.

    По словам близких женщины, у нее были проблемы со здоровьем.

    По факту в Лерикской районной прокуратуре ведется расследование.

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