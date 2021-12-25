В Лянкорани задержан водитель-наркоман 

Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Лянкоранского городского районного отделения полиции задержали водителя, управлявшего транспортным средством под воздействием наркотических средств.
Как сообщили Report в Лянкоранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, на территории Лянкораньского района за нарушение правил дорожного движения был остановлен водитель транспортного средства марки ВАЗ-21124.
Водитель транспортного средства житель Лянкоранского района Эльшан Насиров был доставлен в отделение полиции, где прошел соответствующий медицинский осмотр.
Результаты осмотра выявили употребление наркотических средств Э.Насировым.
Материалы, собранные о задержанном, для дачи правовой оценки направлены в Лянкоранский районный суд.