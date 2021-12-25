В Лянкорани задержан водитель-наркоман

Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Лянкоранского городского районного отделения полиции задержали водителя, управлявшего транспортным средством под воздействием наркотических средств.

Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Лянкоранского городского районного отделения полиции задержали водителя, управлявшего транспортным средством под воздействием наркотических средств.

Как сообщили Report в Лянкоранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, на территории Лянкораньского района за нарушение правил дорожного движения был остановлен водитель транспортного средства марки ВАЗ-21124.

Водитель транспортного средства житель Лянкоранского района Эльшан Насиров был доставлен в отделение полиции, где прошел соответствующий медицинский осмотр.

Результаты осмотра выявили употребление наркотических средств Э.Насировым.

Материалы, собранные о задержанном, для дачи правовой оценки направлены в Лянкоранский районный суд.