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В Лянкорани задержан водитель-наркоман 

В Лянкорани задержан водитель-наркоман  Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Лянкоранского городского районного отделения полиции задержали водителя, управлявшего транспортным средством под воздействием наркотических средств.
Происшествия
25 декабря 2021 г. 11:15
В Лянкорани задержан водитель-наркоман 

Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Лянкоранского городского районного отделения полиции задержали водителя, управлявшего транспортным средством под воздействием наркотических средств.

Как сообщили Report в Лянкоранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, на территории Лянкораньского района за нарушение правил дорожного движения был остановлен водитель транспортного средства марки ВАЗ-21124.

Водитель транспортного средства житель Лянкоранского района Эльшан Насиров был доставлен в отделение полиции, где прошел соответствующий медицинский осмотр.

Результаты осмотра выявили употребление наркотических средств Э.Насировым.

Материалы, собранные о задержанном, для дачи правовой оценки направлены в Лянкоранский районный суд.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıb

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