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В Ленкорани оштрафован руководитель центра отдыха "Белуга"

В Ленкорани оштрафован руководитель центра отдыха "Белуга" В Ленкорани наказан глава Центра отдыха "белуга", загрязняющий экологию.
Происшествия
4 августа 2023 г. 16:32
В Ленкорани оштрафован руководитель центра отдыха Белуга

В Ленкорани оштрафован глава Центра отдыха "Белуга" за загрязнение окружающей среды.

Об этом Report сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Совместные контрольные мероприятия, проведенные сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел, выявили факты складирования и сжигания бытовых отходов на территории села Сутамурдов Лянкяранского района, в центре отдыха "Белуга".

По фактам в отношении председателя муниципалитета Сутамурдов Эмиля Мамедова, руководителя центра отдыха "Белуга" Мирабдулгани Агазаде и начальника Ленкоранского городского управления жилищного хозяйства Ильхама Мирзазаде был составлен протокол, приняты соответствующие законные меры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda “Beluqa” istirahət mərkəzinin rəhbəri cəzalandırılıb

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