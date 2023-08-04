В Ленкорани оштрафован руководитель центра отдыха "Белуга"

В Ленкорани наказан глава Центра отдыха "белуга", загрязняющий экологию.

В Ленкорани оштрафован глава Центра отдыха "Белуга" за загрязнение окружающей среды.

Об этом Report сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Совместные контрольные мероприятия, проведенные сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел, выявили факты складирования и сжигания бытовых отходов на территории села Сутамурдов Лянкяранского района, в центре отдыха "Белуга".

По фактам в отношении председателя муниципалитета Сутамурдов Эмиля Мамедова, руководителя центра отдыха "Белуга" Мирабдулгани Агазаде и начальника Ленкоранского городского управления жилищного хозяйства Ильхама Мирзазаде был составлен протокол, приняты соответствующие законные меры.