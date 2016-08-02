​В Лянкяране задержаны члены преступной группировки, кравшие автозапчасти - ФОТО

Лянкяран. 2 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяране задержаны члены преступной группировки, занимавшиеся кражей автозапчастей.

Как сообщает южное бюро Report, в отделение полиции города Лянкяран поступила информация о краже неизвестными лицами на территории района аккумуляторов грузовых машин.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны и переданы следствию подозреваемые - житель Баку Магсад Сеидмурад оглу Бейчаев 1993 г.р. и житель села Юхары Нюведи Ленкоранского района Эльмин Сулдуз оглу Мустафаев 1994 г.р.

В ходе расследований было установлено, что в результате незаконных действий задержанных лиц, предприятиям и отдельным физическим лицам был нанесен материальный ущерб в размере 4 000 манатов.

Решением Лянкяранского районного суда в отношении М.Бейчаева и Э.Мустафаева избрана мера наказания в виде лишения свободы сроком на 3 месяца.

По факту в отделении полиции города Лянкяран возбуждено уголовное дело, ведется следствие.