Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В лечебном учреждении Пенитенциарной службы совершен суицид.

Как сообщает Report, содержащийся там 31-летний Абдуллаев Афиг Фаик оглу покончил с собой.

По факту ведется расследование.

Отметим, что А.Абдуллаев родился в Лянкяране в 1985 году. Задержанный в этом году А.Абдуллаев обвиняется по ст. 206.3.1; 206.3.2; 234.4.1; 243.4.2; 234.4.3 УК.

Суд по делу А.Абдуллаева должен был начаться на днях в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям.