 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В лечебном учреждении Пенитенциарной службы совершен суицид

    По факту ведется расследование

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В лечебном учреждении Пенитенциарной службы совершен суицид.

    Как сообщает Report, содержащийся там 31-летний Абдуллаев Афиг Фаик оглу покончил с собой.

    По факту ведется расследование.

    Отметим, что А.Абдуллаев родился в Лянкяране в 1985 году. Задержанный в этом году А.Абдуллаев обвиняется по ст. 206.3.1; 206.3.2; 234.4.1; 243.4.2; 234.4.3 УК.

    Суд по делу А.Абдуллаева должен был начаться на днях в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi