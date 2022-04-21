В Лагиче из магазина украли старинный предмет XVII века

В поселке Лагич Исмаиллинского района Азербайджана совершена кража из магазина медных изделий и приусадебного участка дома.

В поселке Лагич Исмаиллинского района Азербайджана совершена кража из магазина медных изделий и приусадебного участка дома.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Неизвестные украли поднос XVII века стоимостью около 10 000 манатов, а также изготовленные из меди старинные предметы домашнего обихода, относящиеся к началу прошлого века.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении преступления жители города Баку братья Мурад и Тимур Абдуллаевы.

Задержанные признались в совершенном преступлении.

По факту в Исмаиллинском РУП возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные мероприятия по задержанию других лиц, причастных к краже.