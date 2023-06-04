О нас

В Лачыне уничтожено свыше тонны дикорастущей конопли

В Лачыне уничтожено свыше тонны дикорастущей конопли В поселке Забух Лачынского района уничтожены кусты дикорастущей конопли весом 1,25 тонны.
Происшествия
4 июня 2023 г. 09:02
В Лачыне уничтожено свыше тонны дикорастущей конопли

В поселке Забух Лачынского района уничтожены кусты дикорастущей конопли весом 1,25 тонны.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате совместных действий, осуществленных сотрудниками Лачынского РОП и Государственной пограничной службы, на берегу одноименной реки в районе поселка Забух Лачынского района обнаружены кусты дикорастущей конопли.

Таким образом, 2 850 кустов конопли весом 1 тонна и 250 килограммов, произрастающих в диком виде на указанной территории, были вырваны с корнем, собраны и сожжены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında bir tondan artıq çətənə kolu məhv edilib

Экслюзивные новости

Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
2 июня 2023 г. 17:15
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
2 июня 2023 г. 14:51
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi