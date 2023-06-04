В Лачыне уничтожено свыше тонны дикорастущей конопли

В поселке Забух Лачынского района уничтожены кусты дикорастущей конопли весом 1,25 тонны.

В поселке Забух Лачынского района уничтожены кусты дикорастущей конопли весом 1,25 тонны.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате совместных действий, осуществленных сотрудниками Лачынского РОП и Государственной пограничной службы, на берегу одноименной реки в районе поселка Забух Лачынского района обнаружены кусты дикорастущей конопли.

Таким образом, 2 850 кустов конопли весом 1 тонна и 250 килограммов, произрастающих в диком виде на указанной территории, были вырваны с корнем, собраны и сожжены.