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В Лачыне произошло ДТП, раненых доставили на вертолете в Баку

В Лачыне произошло ДТП, раненых доставили на вертолете в Баку 7 сентября в 08:30 на территории села Аганус Лачынского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
7 сентября 2023 г. 17:06
В Лачыне произошло ДТП, раненых доставили на вертолете в Баку

7 сентября в 08:30 на территории села Аганус Лачынского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная пограничная служба.

В результате ДТП находившиеся в автомобиле марки “Toyota” три сотрудника компании-подрядчика, принадлежащей ЗАО "AbCon" - Гезалов Мухтар, Ибиев Мухаммед и Гурбанов Анар получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сразу после оказания раненым первой медицинской помощи медицинским вертолетом Государственной пограничной службы под наблюдением врачей они были доставлены в город Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında avtoqəza olub, yaralılar helikopterlə Bakıya gətirilib

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