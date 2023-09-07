В Лачыне произошло ДТП, раненых доставили на вертолете в Баку

7 сентября в 08:30 на территории села Аганус Лачынского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Report, об этом сообщила Государственная пограничная служба.
В результате ДТП находившиеся в автомобиле марки “Toyota” три сотрудника компании-подрядчика, принадлежащей ЗАО "AbCon" - Гезалов Мухтар, Ибиев Мухаммед и Гурбанов Анар получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Сразу после оказания раненым первой медицинской помощи медицинским вертолетом Государственной пограничной службы под наблюдением врачей они были доставлены в город Баку.