В Лачыне произошло ДТП, раненых доставили на вертолете в Баку

7 сентября в 08:30 на территории села Аганус Лачынского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

7 сентября в 08:30 на территории села Аганус Лачынского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная пограничная служба.

В результате ДТП находившиеся в автомобиле марки “Toyota” три сотрудника компании-подрядчика, принадлежащей ЗАО "AbCon" - Гезалов Мухтар, Ибиев Мухаммед и Гурбанов Анар получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сразу после оказания раненым первой медицинской помощи медицинским вертолетом Государственной пограничной службы под наблюдением врачей они были доставлены в город Баку.