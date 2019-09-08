В Кюрдямире произошло ДТП есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

В Кюрдямире произошло ДТП, есть пострадавшие.

Как передаёт верхне-ширванское бюро Report, авария произошла на трассе Агсу-Кюрдямир-Имишли на участке проходящей через деревню Чёл-Араб.

Из-за крупного рогатого скота вышедшего внезапно на дорогу, водитель "Mercedes" направляющийся в сторону Кюрдямира, не справился с управлением и выехал на обочину. В результате происшествия водитель и пассажир получили различные травмы. Раненные были доставлены на карете скорой помощи в Кюрдямирскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.