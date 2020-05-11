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В Кюрдемире выстрелили в беременную женщину

​В Кюрдемире выстрелили в беременную женщину

В Кюрдемирском районе произошел вооруженный инцидент.

Как передает ширванское бюро Report, случай был зафиксирован в селе Сыгырлы.

20-летняя жительница села Кенуль Мовлаева Ибрагим гызы получила огнестрельное ранение во дворе своего дома при неизвестных обстоятельствах.

Пострадавшую отвезли в Центральную больницу Кюрдемирского района. Врачи оценивают состояние К.Мовлаевой как тяжелое.

В настоящее время сотрудники районного отдела полиции проводят расследование по факту.

Отметим, что К.Мовлаева находится на втором месяце беременности. 

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