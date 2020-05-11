​В Кюрдемире выстрелили в беременную женщину

В Кюрдемирском районе произошел вооруженный инцидент.
Как передает ширванское бюро Report, случай был зафиксирован в селе Сыгырлы.
20-летняя жительница села Кенуль Мовлаева Ибрагим гызы получила огнестрельное ранение во дворе своего дома при неизвестных обстоятельствах.
Пострадавшую отвезли в Центральную больницу Кюрдемирского района. Врачи оценивают состояние К.Мовлаевой как тяжелое.
В настоящее время сотрудники районного отдела полиции проводят расследование по факту.
Отметим, что К.Мовлаева находится на втором месяце беременности.