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В Кюрдемире столкнулись два автомобиля - ФОТО

В Кюрдемире столкнулись два автомобиля

В Кюрдемире произошло ДТП.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, авария отмечена на городском проспекте Гейдара Алиева. 

Легковой автомобиль марки "ВАЗ-2106", за рулем которого находился Абдурахман Абдурахманов, столкнулся со следовавшим в том же направлении автомобилем марки "ВАЗ-2107". 

По предварительной версии, причиной ДТП стал разворот автомобиля "ВАЗ-2107" в неположенном месте. 

Хотя в результате происшествия никто не пострадал, оба транспортных средства серьезно деформировались. 

По факту ведется расследование. 

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