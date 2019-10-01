В Кюрдемире столкнулись два автомобиля - ФОТО

В Кюрдемире произошло ДТП.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, авария отмечена на городском проспекте Гейдара Алиева.

Легковой автомобиль марки "ВАЗ-2106", за рулем которого находился Абдурахман Абдурахманов, столкнулся со следовавшим в том же направлении автомобилем марки "ВАЗ-2107".

По предварительной версии, причиной ДТП стал разворот автомобиля "ВАЗ-2107" в неположенном месте.

Хотя в результате происшествия никто не пострадал, оба транспортных средства серьезно деформировались.

По факту ведется расследование.