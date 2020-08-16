В Кюрдемире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Кюрдемире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

Столкнулись автомобиль марки "ГАЗель", управляемый 39-летним жителем Физулинского района Оруджевым Сиявушем Тельман оглу, и ехавший по встречной ВАЗ-2106, за рулем которого находился житель Агсуинского района Агавердиев Тящкилат Ага оглу

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В Кюрдемирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Агсу-Кюрдемир-Имишли на территории села Джейли. Столкнулись автомобиль марки "ГАЗель", управляемый 39-летним жителем Физулинского района Оруджевым Сиявушем Тельман оглу, и ехавший по встречной ВАЗ-2106, за рулем которого находился житель Агсуинского района Агавердиев Тящкилат Ага оглу. В результате оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники ГДП и эвакуатор. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Фото Kürdəmirdə 2 avtomobil toqquşdu, xəsarət alanlar var