В Кюрдемире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Кюрдемирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Агсу-Кюрдемир-Имишли на территории села Джейли.
Столкнулись автомобиль марки "ГАЗель", управляемый 39-летним жителем Физулинского района Оруджевым Сиявушем Тельман оглу, и ехавший по встречной ВАЗ-2106, за рулем которого находился житель Агсуинского района Агавердиев Тящкилат Ага оглу.
В результате оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники ГДП и эвакуатор.
По факту ведется расследование.