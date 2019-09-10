В Кюрдемире упавший со стола и получивший тяжелые травмы 3-летний ребенок скончался

В Кюрдемире скончался 3-летний ребенок

10 сентября, 2019 15:32

https://report.az/storage/news/55371f619c7eedfb172e2f2438370831/e393cd5d-afec-448b-9eb9-03eb35d52ce7_292.jpg В кюрдемирском селе Сыгырлы упавший со стола и получивший тяжелые травмы ребенок скончался. Как сообщает Report, спасти получившего черепно-мозговую травму Ильхама Эминова 2016 г.р. не удалось. Отметим, что ребенок упал, оставшись без присмотра.

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