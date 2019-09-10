В Кюрдемире упавший со стола и получивший тяжелые травмы 3-летний ребенок скончался

В кюрдемирском селе Сыгырлы упавший со стола и получивший тяжелые травмы ребенок скончался.
Как сообщает Report, спасти получившего черепно-мозговую травму Ильхама Эминова 2016 г.р. не удалось.
Отметим, что ребенок упал, оставшись без присмотра.
В кюрдемирском селе Сыгырлы упавший со стола и получивший тяжелые травмы ребенок скончался.
Как сообщает Report, спасти получившего черепно-мозговую травму Ильхама Эминова 2016 г.р. не удалось.
Отметим, что ребенок упал, оставшись без присмотра.
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