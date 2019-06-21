В Кюрдемире рухнул электрический столб, сгорело зерновое поле - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Кюрдемире рухнул электрический столб, сгорело зерновое поле

21 июня, 2019 20:36

© Report https://report.az/storage/news/99e8e33368c908a956a1896903cf6418/87693166-d07f-41a9-b360-2f4760870066_292.jpg Дополнено видео *** 20:21 В Кюрдемире рухнул электрический столб, сгорели зерновое поле и участки клевера. Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент отмечен в селе Пирли. На место происшествия привлечены живая сила и техника Кюрдемирской районной противопожарной службы. В результате пожара сгорели принадлежащий местным жителям Омураге Юнус оглу Абдуллаеву и Мирзе Мамедкерим оглу Керимову клевер на участке в 2 га, и зерновое поле, 1 га которого было скошено. Пламя потушено, пожарным удалось пресечь распространение огня на другие территории. По факту ведется расследование.

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