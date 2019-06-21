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В Кюрдемире рухнул электрический столб, сгорело зерновое поле - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Кюрдемире рухнул электрический столб, сгорело зерновое поле
© Report

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*** 20:21

В Кюрдемире рухнул электрический столб, сгорели зерновое поле и участки клевера.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент отмечен в селе Пирли. 

На место происшествия привлечены живая сила и техника Кюрдемирской районной противопожарной службы. 

В результате пожара сгорели принадлежащий местным жителям Омураге Юнус оглу Абдуллаеву и Мирзе Мамедкерим оглу Керимову клевер на участке в 2 га, и зерновое поле, 1 га которого было скошено. 

Пламя потушено, пожарным удалось пресечь распространение огня на другие территории. 

По факту ведется расследование. 

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