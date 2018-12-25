В Кюрдемире произошло ДТП, пострадал 1 человек - ВИДЕО

Кюрдемир. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Кюрдемире произошло ДТП.

Как сообщает центрально-низменное бюро Report, авария отмечена сегодня утром на пролегающем через село Сёюдляр отрезке дороги Кюрдемир-Зардаб.

Направлявшийся в сторону Кюрдемира житель Агджабединского района Этибар Рамиз оглу Рзаев 1970 г.р. за рулем автомобиля марки "Mercedes" столкнулся со встречным автомобилем марки "OKA", за рулем которого находился житель Зардаба, инвалид Карабахской войны I группы Эльхан Фазиль оглу Бекиров 1966 г.р.

Получивший в результате ДТП различные травмы водитель "OKA" помещен в отделение травматологии Кюрдемирской центральной районной больницы.

В качестве причины аварии указывается плохое состояние дороги.

По факту ведется расследование.