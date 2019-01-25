В Кюрдемире произошло ДТП, пострадали 4 человека

Кюрдемир. 25 января. REPORT.AZ/ В Кюрдемире произошло ДТП.

Как сообщает центрально-низменное бюро Report, авария отмечена на 207 км автомобильной дороги Баку-Газах, на отрезке, пролегающем через поселок Гарабуджаг.

Легковой автомобиль марки "Mercedes" врезался в грузовик марки "КамАЗ". В результате аварии находившиеся в легковом автомобиле члены одной семьи, жители Баку Самир Эльдар оглу Абасов 1988 г.р., Низами Акрем оглу Алекперов 1963 г.р., Гюльнара Низами гызы Абасова 1991 г.р. и Зияфет Алмамед гызы Алекперова 1968 г.р. получили травмы различной степени тяжести.

Они доставлены в Кюрдемирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.