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    В Кюрдемире произошло ДТП, пострадали 4 человека

    Кюрдемир. 25 января. REPORT.AZ/ В Кюрдемире произошло ДТП. 

    Как сообщает центрально-низменное бюро Report, авария отмечена на 207 км автомобильной дороги Баку-Газах, на отрезке, пролегающем через поселок Гарабуджаг.  

    Легковой автомобиль марки "Mercedes" врезался в грузовик марки "КамАЗ". В результате аварии находившиеся в легковом автомобиле члены одной семьи, жители Баку Самир Эльдар оглу Абасов 1988 г.р., Низами Акрем оглу Алекперов 1963 г.р., Гюльнара Низами гызы Абасова 1991 г.р. и Зияфет Алмамед гызы Алекперова 1968 г.р. получили травмы различной степени тяжести. 

    Они доставлены в Кюрдемирскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование.  

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