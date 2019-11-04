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В Кюрдемире произошло ДТП, пострадали 3 человека - ФОТО - ВИДЕО

В Кюрдемире произошло ДТП, пострадали 3 человека
© Report

В Кюрдемире произошла авария.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, авария отмечена на пролегающем через село Атакишили отрезке автомобильной дороги Агсу-Кюрдемир-Имишли. 

В результате столкновения автомобиля марки "Mercedes" и грузовика "ГАЗель" пострадали жители кюрдемирского села Ахтачы Исламов Эльшан Ислам оглу 1981 г.р., Исламова Туркяна Шахвелед гызы 1981 г.р., а также жительница села Моллакенд Солтанова Зейнаб Нариман гызы 1965 г.р. 

Пострадавшие доставлены в Кюрдемирскую центральную районную больницу. 

По факту ведется расследование. 

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