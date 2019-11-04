В Кюрдемире произошло ДТП, пострадали 3 человека - ФОТО - ВИДЕО

В Кюрдемире произошла авария.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, авария отмечена на пролегающем через село Атакишили отрезке автомобильной дороги Агсу-Кюрдемир-Имишли.
В результате столкновения автомобиля марки "Mercedes" и грузовика "ГАЗель" пострадали жители кюрдемирского села Ахтачы Исламов Эльшан Ислам оглу 1981 г.р., Исламова Туркяна Шахвелед гызы 1981 г.р., а также жительница села Моллакенд Солтанова Зейнаб Нариман гызы 1965 г.р.
Пострадавшие доставлены в Кюрдемирскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости