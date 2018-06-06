 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Кюрдемире произошло ДТП, пострадал водитель - ОБНОВЛЕНО

    Кюрдемир. 6 июня. REPORT.AZ/ Установлена личность водителя, пострадавшего в результате аварии в Кюрдемирском районе.

    Как сообщает ширванское бюро Report, это - житель агдамского села Имамвердибейли Гулиев Рауф Акиф оглу 1993 г.р.

    Отметим, что ДТП произошло на пролегающем через село Моллакенд отрезке автомобильной дороги Агсу-Кюрдемир-Бахрамтепе.

    Потеряв управление за рулем автомобиля марки "Lada", водитель съехал с дороги, в результате автомобиль перевернулся.

    *** 18:49

    Кюрдемир. 6 июня. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе произошло ДТП. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Моллакенд отрезке автомобильной дороги Агсу-Кюрдемир-Бахрамтепе. 

    Потеряв управление за рулем автомобиля марки "Lada" с государственным регистрационным номером 99 LM 189, водитель съехал с дороги, в результате автомобиль перевернулся. 

    Водитель получил травмы. 

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi