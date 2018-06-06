В Кюрдемире произошло ДТП, пострадал водитель - ОБНОВЛЕНО

Кюрдемир. 6 июня. REPORT.AZ/ Установлена личность водителя, пострадавшего в результате аварии в Кюрдемирском районе.

Как сообщает ширванское бюро Report, это - житель агдамского села Имамвердибейли Гулиев Рауф Акиф оглу 1993 г.р.

Отметим, что ДТП произошло на пролегающем через село Моллакенд отрезке автомобильной дороги Агсу-Кюрдемир-Бахрамтепе.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки "Lada", водитель съехал с дороги, в результате автомобиль перевернулся.

*** 18:49

Кюрдемир. 6 июня. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе произошло ДТП.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Моллакенд отрезке автомобильной дороги Агсу-Кюрдемир-Бахрамтепе.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки "Lada" с государственным регистрационным номером 99 LM 189, водитель съехал с дороги, в результате автомобиль перевернулся.

Водитель получил травмы.

По факту ведется расследование.