В Кюрдемире произошла авария, есть пострадавший

Кюрдемир. 31 августа. REPORT.AZ/ В Кюрдемире произошла авария.
Как сообщает центрально-низменное бюро Report, ДТП зарегистрировано на пролегающем через село Сыгырлы отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.
Легковой автомобиль марки "Нива" с государственным регистрационным номером 90 MU 151 врезался в грузовик марки "MAN" с государственным регистрационным номером 99 BX 363.
В результате аварии водитель "Нивы", житель Бинагадинского района Баку Садиг Али оглу Салимов получил травмы различной степени тяжести.
Его поместили в Кюрдемирскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости