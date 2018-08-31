В Кюрдемире произошла авария, есть пострадавший

31 августа, 2018 20:37

https://report.az/storage/news/7956e31c3fc7ca41e1a781a02231efad/ccf3d35a-d204-4f09-8740-a2c884e426ac_292.jpg Кюрдемир. 31 августа. REPORT.AZ/ В Кюрдемире произошла авария. Как сообщает центрально-низменное бюро Report, ДТП зарегистрировано на пролегающем через село Сыгырлы отрезке автомобильной дороги Баку-Газах. Легковой автомобиль марки "Нива" с государственным регистрационным номером 90 MU 151 врезался в грузовик марки "MAN" с государственным регистрационным номером 99 BX 363. В результате аварии водитель "Нивы", житель Бинагадинского района Баку Садиг Али оглу Салимов получил травмы различной степени тяжести. Его поместили в Кюрдемирскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.

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