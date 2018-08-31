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    В Кюрдемире произошла авария, есть пострадавший

    Кюрдемир. 31 августа. REPORT.AZ/ В Кюрдемире произошла авария. 

    Как сообщает центрально-низменное бюро Report, ДТП зарегистрировано на пролегающем через село Сыгырлы отрезке автомобильной дороги Баку-Газах. 

    Легковой автомобиль марки "Нива" с государственным регистрационным номером 90 MU 151 врезался в грузовик марки "MAN" с государственным регистрационным номером 99 BX 363. 

    В результате аварии водитель "Нивы", житель Бинагадинского района Баку Садиг Али оглу Салимов получил травмы различной степени тяжести. 

    Его поместили в Кюрдемирскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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