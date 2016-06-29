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    ​В Кюрдемире произошел вооруженный инцидент

    По факту в Гейчайской районной прокуратуре ведется расследование

    Кюрдемир. 29 июня. REPORT.AZ/ В Кюрдемире произошел вооруженный инцидент.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в районном селе Гарабулаг.

    Так, жители Гейчайского села Инджа - Заур Рафаэль оглу Джаббаров и Намик Ягуб оглу Гаджиев решили пойти в указанное село на охоту. Спустя несколько часов при дележе добычи сельчане поспорили, и Н.Гаджиев выстрелил из охотничьего ружья в З.Джаббарова. Раненый был доставлен в Гейчайскую районную центральную больницу. Как сообщили в больнице, пострадавший прооперирован: "Пуля задела область живота и почку. Состояние пострадавшего тяжелое".

    По факту в Гейчайской районной прокуратуре ведется расследование.

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