Кюрдемир. 29 июня. REPORT.AZ/ В Кюрдемире произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в районном селе Гарабулаг.

Так, жители Гейчайского села Инджа - Заур Рафаэль оглу Джаббаров и Намик Ягуб оглу Гаджиев решили пойти в указанное село на охоту. Спустя несколько часов при дележе добычи сельчане поспорили, и Н.Гаджиев выстрелил из охотничьего ружья в З.Джаббарова. Раненый был доставлен в Гейчайскую районную центральную больницу. Как сообщили в больнице, пострадавший прооперирован: "Пуля задела область живота и почку. Состояние пострадавшего тяжелое".

По факту в Гейчайской районной прокуратуре ведется расследование.



