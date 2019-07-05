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В Кюрдемире перевернулся автомобиль, пострадали 4 человека - ОБНОВЛЕНО

В Кюрдемире перевернулся автомобиль, пострадали 4 человека

Стали известны имена лиц, пострадавших в ДТП в Кюрдемирском районе.

Как сообщает местное бюро Report, это - житель Саатлинского района Азизага Аслан оглу Асадов 1985 г.р., жители Сабунчинского района - Вусаля Мугабил гызы Асадова 1986 г.р., Афсана Азизага гызы Асадова 2007 г.р. и Аснад Азизага гызы Асадова 2018 г.р. 

*** 20:18

В Кюрдемире произошло ДТП.

Как сообщает центрально-низменное бюро Report, авария отмечена на пролегающем через район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах. 

Водитель потерял управление за рулем автомобиля марки "Нива", в результате чего машина перевернулась. 

Получившие травмы 4 члена одной семьи, двое из которых дети, доставлены в Кюрдемирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование. 

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