В Кюрдемире перевернулся автомобиль, пострадали 4 человека - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена лиц, пострадавших в ДТП в Кюрдемирском районе.
Как сообщает местное бюро Report, это - житель Саатлинского района Азизага Аслан оглу Асадов 1985 г.р., жители Сабунчинского района - Вусаля Мугабил гызы Асадова 1986 г.р., Афсана Азизага гызы Асадова 2007 г.р. и Аснад Азизага гызы Асадова 2018 г.р.
*** 20:18
В Кюрдемире произошло ДТП.
Как сообщает центрально-низменное бюро Report, авария отмечена на пролегающем через район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.
Водитель потерял управление за рулем автомобиля марки "Нива", в результате чего машина перевернулась.
Получившие травмы 4 члена одной семьи, двое из которых дети, доставлены в Кюрдемирскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости