В Кюрдемире перевернулся автомобиль, пострадали 4 человека - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена лиц, пострадавших в ДТП в Кюрдемирском районе.

Как сообщает местное бюро Report, это - житель Саатлинского района Азизага Аслан оглу Асадов 1985 г.р., жители Сабунчинского района - Вусаля Мугабил гызы Асадова 1986 г.р., Афсана Азизага гызы Асадова 2007 г.р. и Аснад Азизага гызы Асадова 2018 г.р.

*** 20:18

В Кюрдемире произошло ДТП.

Как сообщает центрально-низменное бюро Report, авария отмечена на пролегающем через район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.

Водитель потерял управление за рулем автомобиля марки "Нива", в результате чего машина перевернулась.

Получившие травмы 4 члена одной семьи, двое из которых дети, доставлены в Кюрдемирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.