Наверх

В Кюрдемире мужчина поспорил с тещей и поджег себя

​В Кюрдемире мужчина поспорил с тещей и поджег себя

В Кюрдемирском районе совершена попытка суицида.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в жилом массиве для вынужденных переселенцев.

37-летний житель Джабраильского района Анар Бахышов Гурбан оглу поспорил со своей тещей, жительницей села Аршали Кюрдемирского района Шалалой Искендеровой Достумалы гызы.

В ходе конфликта А.Бахышов, пытаясь совершить самоубийство, облил себя бензином и поджег.

Окружающие доставили мужчину в больницу, где врачи диагностировали у пациента многочисленные термические ожоги. Состояние Бахышова оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!