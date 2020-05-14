​В Кюрдемире мужчина поспорил с тещей и поджег себя

В Кюрдемирском районе совершена попытка суицида.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в жилом массиве для вынужденных переселенцев.

37-летний житель Джабраильского района Анар Бахышов Гурбан оглу поспорил со своей тещей, жительницей села Аршали Кюрдемирского района Шалалой Искендеровой Достумалы гызы.

В ходе конфликта А.Бахышов, пытаясь совершить самоубийство, облил себя бензином и поджег.

Окружающие доставили мужчину в больницу, где врачи диагностировали у пациента многочисленные термические ожоги. Состояние Бахышова оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.