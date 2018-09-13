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    В Кюрдемире муж выстрелил в супругу - ФОТО

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе муж выстрелил в супругу.

    Как сообщает центрально-низменное бюро Report, инцидент произошел сегодня днем по адресу улица Ашуга Шакира, дом 9.

    Житель Кюрдемирского района 44-летний Шахин Мамедбагир оглу Керимов на почве семейного конфликта выстрелил из охотничьего ружья в супругу, 36-летнюю Гумру Тофик гызы Салаеву. Женщина была помещена в хирургическое отделение Кюрдемирской центральной районной больницы и прооперирована. Ее состояние расценивается как тяжелое.

    Ш.Керимов добровольно сдался полиции.

    Факт расследуется Кюрдемирской районной прокуратурой.

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