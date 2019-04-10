В Кюрдемире из дома украдены ювелирные изделия на 1 250 манатов - ФОТО

В Кюрдемире из дома украдены ювелирные изделия на 1 250 манатов.

Как сообщает центрально-низменное бюро Report, инцидент произошел 7 апреля.

Обратившись с заявлением в районное отделение полиции, жительница Кюрдемира Шабнам Сехран гызы Алекперова заявила о краже из ее дома неизвестными лицами ювелирных изделий на 1 250 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции выяснилось, что кражу совершил житель города Агсу Дадашов Орхан Хангулу оглу 1987 г.р. Подозреваемое лицо задержано и вместе с вещественными доказательствами передано в следственный отдел.

По факту ведется расследование.