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В Кюрдемире из дома украдены ювелирные изделия на 1 250 манатов - ФОТО

В Кюрдемире из дома украдены ювелирные изделия на 1 250 манатов

В Кюрдемире из дома украдены ювелирные изделия на 1 250 манатов.

Как сообщает центрально-низменное бюро Report, инцидент произошел 7 апреля.

Обратившись с заявлением в районное отделение полиции, жительница Кюрдемира Шабнам Сехран гызы Алекперова заявила о краже из ее дома неизвестными лицами ювелирных изделий на 1 250 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции выяснилось, что кражу совершил житель города Агсу Дадашов Орхан Хангулу оглу 1987 г.р. Подозреваемое лицо задержано и вместе с вещественными доказательствами передано в следственный отдел. 

По факту ведется расследование. 

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