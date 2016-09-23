В Кюрдемире автомобиль врезался в забор, два человека получили тяжелые травмы

Кюрдемир. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает ширванское бюро Report, авария произошла ночью на 29 км дороги Агсу-Кюрдемир-Бахрамтепе, на участке, пролегающем через село Гарагоджалы.
Ехавший в направлении Кюрдемира 24-летний Ахмед Гюльмамед оглу Ахмедов, потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-21015", врезался в дерево, а затем в забор.
Получившие в результате ДТП тяжелые травмы А.Ахмедов и его пассажир Азер Махир оглу Адилов 1994 г.р. были помещены в отделение травматологии Кюрдемирской центральной районной больницы.
Как заявили Report в больнице, состояние пострадавших остается тяжелым.
Факт ДТП расследуется местным отделением полиции.
Valeh DadaşovАвтор новости
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