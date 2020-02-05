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В Кюрдемире автомобиль врезался в бетонный разделитель - ФОТО

​В Кюрдемире автомобиль врезался в бетонный разделитель
© Foto: "Report"

В Кюрдемирском районе произошло ДТП.

Как передает ширванское бюро Report, случай был зафиксирован на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через территорию села Гарабуджаг.

Водитель автомобиля "ВАЗ 2109", житель Кюрдемирского района Атиф Солтанов Азиз оглу 1971 года рождения потерял управление, и транспортное средство врезалось в бетонный разделитель на дороге. Водитель пострадал и был помещен в травматологическое отделение Центральной больницы Кюрдемирского района.

По факту ведется расследование.

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