В Кюрдемире автомобиль врезался в бетонный разделитель - ФОТО

В Кюрдемирском районе произошло ДТП.

Как передает ширванское бюро Report, случай был зафиксирован на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через территорию села Гарабуджаг.

Водитель автомобиля "ВАЗ 2109", житель Кюрдемирского района Атиф Солтанов Азиз оглу 1971 года рождения потерял управление, и транспортное средство врезалось в бетонный разделитель на дороге. Водитель пострадал и был помещен в травматологическое отделение Центральной больницы Кюрдемирского района.

По факту ведется расследование.