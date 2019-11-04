В Кюрдемире автомобиль сбил корову - ФОТО

В Кюрдемире автомобиль сбил корову

4 ноября, 2019 20:19

© Report https://report.az/storage/news/0e7ed0f376068f67c90731ed339189bf/be60d8e2-4c28-4fc7-9ed1-a9735d92f523_292.jpg В Кюрдемире автомобиль сбил корову. Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент отмечен на пролегающем через село Моллакенд отрезке автомобильной дороги Агсу-Кюрдемир-Имишли. Житель кюрдемирского села Мурадхан Джумали Магомедали оглу Гулиев 1953 г.р. за рулем автомобиля марки "Нива" сбил выбежавшую на дорогу корову. В результате ДТП водитель также получил травмы различной степени тяжести. Дж.Гулиев помещен в отделение травматологии Кюрдемирской центральной районной больницы. По факту ведется расследование.

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