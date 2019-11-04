В Кюрдемире автомобиль сбил корову - ФОТО

В Кюрдемире автомобиль сбил корову.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент отмечен на пролегающем через село Моллакенд отрезке автомобильной дороги Агсу-Кюрдемир-Имишли.
Житель кюрдемирского села Мурадхан Джумали Магомедали оглу Гулиев 1953 г.р. за рулем автомобиля марки "Нива" сбил выбежавшую на дорогу корову.
В результате ДТП водитель также получил травмы различной степени тяжести. Дж.Гулиев помещен в отделение травматологии Кюрдемирской центральной районной больницы.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости