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В Кюрдемире автомобиль сбил корову - ФОТО

В Кюрдемире автомобиль сбил корову
© Report

В Кюрдемире автомобиль сбил корову.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент отмечен на пролегающем через село Моллакенд отрезке автомобильной дороги Агсу-Кюрдемир-Имишли.  

Житель кюрдемирского села Мурадхан Джумали Магомедали оглу Гулиев 1953 г.р. за рулем автомобиля марки "Нива" сбил выбежавшую на дорогу корову. 

В результате ДТП водитель также получил травмы различной степени тяжести. Дж.Гулиев помещен в отделение травматологии Кюрдемирской центральной районной больницы. 

По факту ведется расследование. 

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