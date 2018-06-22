В Кюрдемире 46-летний мужчина получил тяжелые травмы, упав с крыши

22 июня, 2018 20:51

Кюрдемир. 22 июня. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе 46-летний мужчина получил тяжелые травмы, упав с крыши. Как сообщает центрально-аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Топалгасанли. Местный житель Махмуд Агабала оглу Гаджиев 1972 г.р. по неосторожности упал с крыши стойла, когда складывал туда сено. Получившего травмы различной степени тяжести мужчину поместили в отделение травматологии Кюрдемирской центральной районной больницы. Его состояние расценивается как средней тяжести. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.