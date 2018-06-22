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    В Кюрдемире 46-летний мужчина получил тяжелые травмы, упав с крыши

    Кюрдемир. 22 июня. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе 46-летний мужчина получил тяжелые травмы, упав с крыши. 

    Как сообщает центрально-аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Топалгасанли. 

    Местный житель Махмуд Агабала оглу Гаджиев 1972 г.р. по неосторожности упал с крыши стойла, когда складывал туда сено. 

    Получившего травмы различной степени тяжести мужчину поместили в отделение травматологии Кюрдемирской центральной районной больницы. Его состояние расценивается как средней тяжести. 

    По факту ведется расследование. 

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