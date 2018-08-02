В Кюрдемире 25-летнего юношу сбил автомобиль

2 августа, 2018 20:10

https://report.az/storage/news/4888c52dd070a8fd9787b5c8f26cc368/72331608-f034-45dc-b4ec-e870c1a6e6bd_292.jpg Кюрдемир. 2 августа. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе 25-летнего юношу сбил автомобиль. Как сообщает центрально-низменное бюро Report, инцидент произошел на территории села Сыгырлы. Местный житель Салим Агиль оглу Гулиев 1993 г.р. был сбит управляемым его земляком легковым автомобилем марки "ВАЗ-2107". Потерпевшего доставили в Кюрдемирскую центральную районную больницу. С учетом тяжелого состояния больного, его направили в одну из столичных больниц. По факту ведется расследование.

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