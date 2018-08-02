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    В Кюрдемире 25-летнего юношу сбил автомобиль

    Кюрдемир. 2 августа. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе 25-летнего юношу сбил автомобиль. 

    Как сообщает центрально-низменное бюро Report, инцидент произошел на территории села Сыгырлы. 

    Местный житель Салим Агиль оглу Гулиев 1993 г.р. был сбит управляемым его земляком легковым автомобилем марки "ВАЗ-2107". 

    Потерпевшего доставили в Кюрдемирскую центральную районную больницу. С учетом тяжелого состояния больного, его направили в одну из столичных больниц. 

    По факту ведется расследование. 

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