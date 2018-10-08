Кюрдемир. 8 октября. REPORT.AZ/ В Кюрдемире 21-летнего парня сбил автомобиль.
Как сообщает центрально-низменное бюро Report, ДТП произошло на проспекте Баку.
При попытке перейти дорогу жителя села Мурадхан Арифа Исмаил оглу Махмудова 1997 г.р. сбил автомобиль марки "ВАЗ-21015". Пострадавшего поместили в отделение травматологии Кюрдемирской центральной районной больницы.
По факту ведется расследование.
7 октября в Кюрдемирском районе потерпел аварию автомобиль, в котором находились граждане России.
Valeh DadaşovАвтор новости
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