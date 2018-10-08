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    В Кюрдемире 21-летнего парня сбил автомобиль

    Кюрдемир. 8 октября. REPORT.AZ/ В Кюрдемире 21-летнего парня сбил автомобиль. 

    Как сообщает центрально-низменное бюро Report, ДТП произошло на проспекте Баку. 

    При попытке перейти дорогу жителя села Мурадхан Арифа Исмаил оглу Махмудова 1997 г.р. сбил автомобиль марки "ВАЗ-21015". Пострадавшего поместили в отделение травматологии Кюрдемирской центральной районной больницы. 

    По факту ведется расследование. 

    7 октября в Кюрдемирском районе потерпел аварию автомобиль, в котором находились граждане России

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