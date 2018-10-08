В Кюрдемире 21-летнего парня сбил автомобиль

8 октября, 2018 20:54

Кюрдемир. 8 октября. REPORT.AZ/ В Кюрдемире 21-летнего парня сбил автомобиль. Как сообщает центрально-низменное бюро Report, ДТП произошло на проспекте Баку. При попытке перейти дорогу жителя села Мурадхан Арифа Исмаил оглу Махмудова 1997 г.р. сбил автомобиль марки "ВАЗ-21015". Пострадавшего поместили в отделение травматологии Кюрдемирской центральной районной больницы. По факту ведется расследование. 7 октября в Кюрдемирском районе потерпел аварию автомобиль, в котором находились граждане России.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.