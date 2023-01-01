О нас

В Кюрдамире загорелся перевозивший легковые автомобили грузовик с прицепом

В Кюрдамире загорелся перевозивший легковые автомобили грузовик с прицепом В Кюрдамире загорелся перевозивший легковые автомобили грузовик с прицепом.
Происшествия
1 января 2023 г. 11:55
В Кюрдамире загорелся перевозивший легковые автомобили грузовик с прицепом

В Кюрдамире загорелся перевозивший легковые автомобили грузовик с прицепом.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию министерства поступила информация о возгорании грузового автомобиля в селе Сыгырлы Кюрдамирского района.

К месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Кюрдамирской районной Государственной противопожарной службы МЧС.

Пожар произошел в моторном отсеке грузового автомобиля марки Mercedes-Benz Actros, в прицепе которого находилось 8 легковых автомобилей различных марок.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось потушить в короткие сроки.

В результате пожара сгорела электропроводка в моторном отсеке автомобиля. Грузовик и легковые автомобили в прицепе были защищены от огня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə qoşqusunda 8 avtomobil olan yük maşını yanıb

Самое важное

Президент: Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет
Президент: Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет
1 января 2023 г. 00:02
Президент Азербайджана: В 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин
Президент Азербайджана: В 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин
31 декабря 2022 г. 23:55
Дипломатический кулак Ильхама Алиева разбил очередную антиазербайджанскую провокацию в СБ ООН - АНАЛИЗ
Дипломатический кулак Ильхама Алиева разбил очередную антиазербайджанскую провокацию в СБ ООН - АНАЛИЗ
31 декабря 2022 г. 16:19
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 20-й день
ФотоАкция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 20-й день
31 декабря 2022 г. 09:11
Назначен спецпредставитель в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
Назначен спецпредставитель в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
30 декабря 2022 г. 22:04
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
30 декабря 2022 г. 21:15
Телеграмма американского офицера: Еще одно доказательство этнической чистки в отношении азербайджанцев со стороны армян
ФотоТелеграмма американского офицера: Еще одно доказательство этнической чистки в отношении азербайджанцев со стороны армян
30 декабря 2022 г. 16:04
Экоактивисты и волонтеры продолжают акцию протеста на дороге Ханкенди-Лачын
Экоактивисты и волонтеры продолжают акцию протеста на дороге Ханкенди-Лачын
30 декабря 2022 г. 14:07
Завершена осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы
Завершена осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы
30 декабря 2022 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi