В Кюрдамире загорелся перевозивший легковые автомобили грузовик с прицепом

В Кюрдамире загорелся перевозивший легковые автомобили грузовик с прицепом.

В Кюрдамире загорелся перевозивший легковые автомобили грузовик с прицепом.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию министерства поступила информация о возгорании грузового автомобиля в селе Сыгырлы Кюрдамирского района.

К месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Кюрдамирской районной Государственной противопожарной службы МЧС.

Пожар произошел в моторном отсеке грузового автомобиля марки Mercedes-Benz Actros, в прицепе которого находилось 8 легковых автомобилей различных марок.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось потушить в короткие сроки.

В результате пожара сгорела электропроводка в моторном отсеке автомобиля. Грузовик и легковые автомобили в прицепе были защищены от огня.