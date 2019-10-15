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В Кюрдамире загорелся автомобиль - ФОТО

​В Кюрдамире загорелся автомобиль

В Кюрдамирском районе загорелся автомобиль.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, ДТП произошло в селе Пирли.

Внезапно загорелся двигатель автомобиля марки "Нива" с государственным регистрационным номером "90-VC-105", за рулем которого находился житель данного села Угур Сарыбала оглы Керимов, 1973-го года рождения.

На место прибыли пожарные Кюрдамирской районной Государственной службы пожарной охраны МЧС. 

В результате происшествия никто не пострадал, однако автомобиль пришел в непригодное состояние.

По факту ведется расследование.

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