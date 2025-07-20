В Кюрдамире зафиксирован еще один случай массового отравления

В Кюрдамирском районе зафиксирован еще один случай массового отравления.
Как передает верхнеширванское бюро
Так, пятеро жителей села Чяртаяз, Ульвия Хатам гызы Магеррамова (1986), Гюллю Хайям гызы Магеррамова (2008), Айдын Хайям оглу Магеррамли (2009), Сянан Джаваншир оглу Магеррамов и Зохра Мадат гызы Магеррамова (1993), по возвращении домой почувствовали недомогание.
Их с симптомами пищевого отравления доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
В настоящее время состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.
Ранее сообщалось, что после мероприятия в одном из центров отдыха в Кюрдамирского районе 12 человек были доставлены в больницу с симптомами пищевого отравления.