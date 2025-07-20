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В Кюрдамире зафиксирован еще один случай массового отравления

В Кюрдамире зафиксирован еще один случай массового отравления В Кюрдамирском районе зафиксирован еще один случай массового отравления.
Происшествия
20 июля 2025 г. 02:09
В Кюрдамире зафиксирован еще один случай массового отравления

В Кюрдамирском районе зафиксирован еще один случай массового отравления.

Как передает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел после мероприятия в центре отдыха "Нафталан".

Так, пятеро жителей села Чяртаяз, Ульвия Хатам гызы Магеррамова (1986), Гюллю Хайям гызы Магеррамова (2008), Айдын Хайям оглу Магеррамли (2009), Сянан Джаваншир оглу Магеррамов и Зохра Мадат гызы Магеррамова (1993), по возвращении домой почувствовали недомогание.

Их с симптомами пищевого отравления доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

В настоящее время состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что после мероприятия в одном из центров отдыха в Кюрдамирского районе 12 человек были доставлены в больницу с симптомами пищевого отравления.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə növbəti kütləvi zəhərlənmə hadisəsi qeydə alınıb

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