В Кюрдамире зафиксирован еще один случай массового отравления

В Кюрдамирском районе зафиксирован еще один случай массового отравления.

В Кюрдамирском районе зафиксирован еще один случай массового отравления.

Как передает верхнеширванское бюро Report , инцидент произошел после мероприятия в центре отдыха "Нафталан".

Так, пятеро жителей села Чяртаяз, Ульвия Хатам гызы Магеррамова (1986), Гюллю Хайям гызы Магеррамова (2008), Айдын Хайям оглу Магеррамли (2009), Сянан Джаваншир оглу Магеррамов и Зохра Мадат гызы Магеррамова (1993), по возвращении домой почувствовали недомогание.

Их с симптомами пищевого отравления доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

В настоящее время состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что после мероприятия в одном из центров отдыха в Кюрдамирского районе 12 человек были доставлены в больницу с симптомами пищевого отравления.