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В Кюрдамире задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков

В Кюрдамире задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Кюрдамирского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте и сбыте наркотических средств задержаны четыре человека.
Происшествия
22 января 2023 г. 09:12
В Кюрдамире задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Кюрдамирского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте и сбыте наркотических средств задержаны четыре человека.

Как сообщили Report в ширванской региональной группе пресс-службе МВД Азербайджана, были задержаны жители района Ровшан Мамедов и Мансур Микаилов. При личном досмотре у каждого из них был обнаружен героин.

На основании показаний, данных задержанными на предварительном допросе, также были задержаны ранее судимые Аяз Гарибов и Рамиль Мамедов. Они признались, что занимались сбытом наркотических средств на территории района.

По факту в следственном отделе Кюрдамирского РОП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных приняты мера пресечения в вите ареста. Расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə narkotiklərin qanunsuz ticarəti ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinənlər saxlanılıb

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