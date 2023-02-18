О нас

В Кюрдамире задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В Кюрдамире задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Кюрдамирского районного отдела полиции (РОП), задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков на территории района.
Происшествия
18 февраля 2023 г. 08:53
В Кюрдамире задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Кюрдамирского районного отдела полиции (РОП), задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков на территории района.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками РОП, был задержан житель района Вусал Имамалиев. При личном досмотре у него была обнаружена упаковка героина.

В своем показании В. Имамалиев заявил, что приобрел наркотическое средство у знакомого по имени Роял.

В продолжение оперативных мероприятий был также задержан и привлечен к следствию житель района Роял Ахмедов, у которого также был изъят героин (более 1 кг.).

По факту в Следственном отделе Кюрдамирского РОП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных принята мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

Отмечается, что оба задержанных ранее были судимы за незаконный оборот наркотиков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən iki nəfər saxlanılıb

Другие новости из категории

В Баку 45-летнюю женщину сбил автомобиль
В Баку 45-летнюю женщину сбил автомобиль
18 февраля 2023 г. 07:56
В Сумгайыте 47-летний мужчина совершил суицид
В Сумгайыте 47-летний мужчина совершил суицид
18 февраля 2023 г. 01:27
В Исмаиллы на обледеневшей дороге столкнулись семь автомобилей, есть пострадавшие
В Исмаиллы на обледеневшей дороге столкнулись семь автомобилей, есть пострадавшие
18 февраля 2023 г. 00:13
Три человека погибли в тяжелом ДТП в Худате
ФотоТри человека погибли в тяжелом ДТП в Худате
17 февраля 2023 г. 22:11
В Лянкяране 38-летний мужчина получил ножевые ранения
В Лянкяране 38-летний мужчина получил ножевые ранения
17 февраля 2023 г. 21:33
В Координационном центре в Хатае состоялось совещание
ФотоВ Координационном центре в Хатае состоялось совещание
17 февраля 2023 г. 18:07
МИД: Установлено местонахождение большинства граждан Азербайджана в зоне землетрясения в Турции
МИД: Установлено местонахождение большинства граждан Азербайджана в зоне землетрясения в Турции
17 февраля 2023 г. 17:46
Пожар в жилом доме в Нахчыване потушен
ФотоПожар в жилом доме в Нахчыване потушен
17 февраля 2023 г. 17:17
В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы
В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы
17 февраля 2023 г. 15:35
МККК вновь подтвердил, что Лачынская дорога открыта для гуманитарных целей
МККК вновь подтвердил, что Лачынская дорога открыта для гуманитарных целей
17 февраля 2023 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi