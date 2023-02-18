В Кюрдамире задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Кюрдамирского районного отдела полиции (РОП), задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков на территории района.
Как сообщили
В своем показании В. Имамалиев заявил, что приобрел наркотическое средство у знакомого по имени Роял.
В продолжение оперативных мероприятий был также задержан и привлечен к следствию житель района Роял Ахмедов, у которого также был изъят героин (более 1 кг.).
По факту в Следственном отделе Кюрдамирского РОП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных принята мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.
Отмечается, что оба задержанных ранее были судимы за незаконный оборот наркотиков.