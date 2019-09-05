В Кюрдамире задержан выращивающее наркотическое растение лицо

Как передаёт верхнеширванское бюро Report, 4-го сентября 2019-го года в Кюрдамирское районное отделение полиции поступила информация о незаконном выращивании, обороте и хранении наркотических средств жителя Кюрдамирского района Джафарова Яхьи Садир оглу.

В результате обыска во дворе дома Д. Яхьи 1963-го года рождения, ранее осуждённого по нескольким статьям Уголовного кодекса АР, найдены три куста конопли.

Яхья Джафаров задержан и доставлен в Кюрдамирское районное отделение.

По факту ведётся расследование.