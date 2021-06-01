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В Кюрдамире задержан мужчина, пытавшийся убить знакомого

В Кюрдамире задержан мужчина, пытавшийся убить знакомого 28 мая в районную прокуратуру поступила информация о получении жителем Кюрдамирского района Фамилем Джафаровым ножевых ранений.
Происшествия
1 июня 2021 г. 10:11
В Кюрдамире задержан мужчина, пытавшийся убить знакомого
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28 мая в районную прокуратуру поступила информация о получении жителем Кюрдамирского района Фамилем Джафаровым ножевых ранений.

Как сообщили Report в Кюрдамирской районной прокуратуре, проведенное расследование установило, что во время конфликта на почве межличностных отношений Фамиля Джафарова попытался умышленно убить его знакомый Фамиль Гурбанов.

По факту в прокуратуре Кюрдамирского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на убийство).

Фамиль Гурбанов был привлечен в качестве подозреваемого по указанной статье и арестован по решению суда.

Ведётся следствие.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə tanışını öldürmək istəyən şəxs həbs olunub

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