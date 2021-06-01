В Кюрдамире задержан мужчина, пытавшийся убить знакомого

28 мая в районную прокуратуру поступила информация о получении жителем Кюрдамирского района Фамилем Джафаровым ножевых ранений.

28 мая в районную прокуратуру поступила информация о получении жителем Кюрдамирского района Фамилем Джафаровым ножевых ранений.

Как сообщили Report в Кюрдамирской районной прокуратуре, проведенное расследование установило, что во время конфликта на почве межличностных отношений Фамиля Джафарова попытался умышленно убить его знакомый Фамиль Гурбанов.

По факту в прокуратуре Кюрдамирского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на убийство).

Фамиль Гурбанов был привлечен в качестве подозреваемого по указанной статье и арестован по решению суда.

Ведётся следствие.