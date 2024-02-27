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В Кюрдамире задержан мужчина, который закупал наркотики в интернете

В Кюрдамире задержан мужчина, который закупал наркотики в интернете В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Кюрдамирского районного отдела полиции, задержан мужчина, закупавший наркотики в интернете у иностранного наркоторговца, с которым познакомился через социальную сеть.
Происшествия
27 февраля 2024 г. 08:58
В Кюрдамире задержан мужчина, который закупал наркотики в интернете

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Кюрдамирского районного отдела полиции, задержан мужчина, закупавший наркотики в интернете у иностранного наркоторговца, с которым познакомился через социальную сеть.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе операции на территории села Аршалы был задержан житель села Еникянд Максуд Насирли.

При личном обыске у него и в пакете была обнаружена и изъята марихуана массой более 5 кг. На предварительном допросе М.Насирли признался, что наркотики он купил у гражданина Ирана, с которым познакомился через социальную сеть.

По факту в Следственном отделе Кюрдамирского РОП возбуждено уголовное дело, принимаются меры по установлению преступных связей задержанного.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏcnəbi narkotacirdən onlayn yolla narkotik alan şəxs saxlanılıb

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