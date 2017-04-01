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    В Кюрдамире выявлено 150 кг мяса лошадей, планирующегося на продажу

    Сотрудники Кюрдамирского районного отделения полиции и ветеринарного управления провели рейд© Courtesy İmage

    Кюрдамир. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе выявлено 150 килограмм мяса лошадей, планирующегося на продажу.

    Как сообщает ширванское бюро Report,  в результате рейда, проведенного сотрудниками  Кюрдамирского районного отделения полиции и ветеринарного управления, сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль марки Mercedes c госномером 10-VH-988, за рулем которого находился житель села Хыныслы Анар Багиров Аганасиб оглы. В результате осмотра в багажнике автомобиля было выявлено 150 килограмм мяса лошади без костей. 

    В ходе осмотра двора А. Багирова были выявлены отрезанные лошадиные головы, ноги и другие органы.

    Отметим, в 2015 году А. Багиров был оштрафован за незаконную продажу мяса лошадей и их убой. 

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