В Кюрдамире выявлено 150 кг мяса лошадей, планирующегося на продажу

© Courtesy İmage

Кюрдамир. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе выявлено 150 килограмм мяса лошадей, планирующегося на продажу.

Как сообщает ширванское бюро Report, в результате рейда, проведенного сотрудниками Кюрдамирского районного отделения полиции и ветеринарного управления, сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль марки Mercedes c госномером 10-VH-988, за рулем которого находился житель села Хыныслы Анар Багиров Аганасиб оглы. В результате осмотра в багажнике автомобиля было выявлено 150 килограмм мяса лошади без костей.

В ходе осмотра двора А. Багирова были выявлены отрезанные лошадиные головы, ноги и другие органы.

Отметим, в 2015 году А. Багиров был оштрафован за незаконную продажу мяса лошадей и их убой.