В Кюрдамире возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства в Кюрдамире.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства в Кюрдамире.

Об этом Report сообщили в Кюрдамирской районной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что 10 июня около 23:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти Мушфига Мамедова, 1977 года рождения, в результате огнестрельного ранения в селе Атакишили Кюрдамирского района.

В ходе проведенного расследования возникли обоснованные подозрения, что Джумшуд Исламов, 1968 года рождения, во время ссоры совершил умышленное убийство М.Мамедова, выстрелив в него из огнестрельного оружия, которое носил при себе.

По факту в Кюрдамирской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 228.1 (незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия) УК Азербайджана.

Джумшуд Исламов после инцидента добровольно сдался следствию и был задержан в качестве подозреваемого на основании постановления прокурора.

Предварительное расследование продолжается.