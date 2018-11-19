В Кюрдамире водитель насмерть сбил пешехода и сбежал

19 ноября, 2018 09:57

https://report.az/storage/news/9f9776ac0ebaf7ce1e28300c99b625b9/64e68665-3ef4-41ab-bca5-037df5062bf7_292.jpg Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает центральноаранское бюро Report, инцидент произошел на части дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, проходящей по территории Кюрдамира. Жителя Агсуинского района Мурадова Хакима Йолчу оглу 1958 г.р. сбил неизвестный автомобиль. Водитель сбежал с места происшествия. Пешеход скончался. Тело было передано в Кюрдамирское районное отделение объединения судмедэкспертизы и паталогической анатомии. По факту ведется расследование.

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