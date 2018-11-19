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    В Кюрдамире водитель насмерть сбил пешехода и сбежал

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 

    Как сообщает центральноаранское бюро Report, инцидент произошел на части дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, проходящей по территории Кюрдамира.

    Жителя Агсуинского района Мурадова Хакима Йолчу оглу 1958 г.р. сбил неизвестный автомобиль. Водитель сбежал с места происшествия. Пешеход скончался. Тело было передано в Кюрдамирское районное отделение объединения судмедэкспертизы и паталогической анатомии.

    По факту ведется расследование.

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