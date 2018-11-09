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    В Кюрдамире в результате ДТП пострадала женщина

    Кюрдамир. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает центрально-аранское бюро Report, инцидент произошел на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через территорию села Пирили.

    В результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ-2106", под управлением Керимова Ихтийара Абдулкерим оглы (1956), с другим автомобилем марки "ВАЗ-21010" пострадал водитель "ВАЗ-2106" и его пассажирка Керимова Матанат Мухаммед гызы (1984). Раненая помещена в Кюрдамирскую центральную больницу с телесными травмами различной степени тяжести.

    По факту ведется расследование.  

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