В Кюрдамире в результате ДТП пострадала женщина

Кюрдамир. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает центрально-аранское бюро Report, инцидент произошел на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через территорию села Пирили.

В результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ-2106", под управлением Керимова Ихтийара Абдулкерим оглы (1956), с другим автомобилем марки "ВАЗ-21010" пострадал водитель "ВАЗ-2106" и его пассажирка Керимова Матанат Мухаммед гызы (1984). Раненая помещена в Кюрдамирскую центральную больницу с телесными травмами различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.