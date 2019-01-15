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    В Кюрдамире в доме бывшего заключенного нашли гранату, пули, наркотики - ФОТО

    © Report

    Кюрдамир. 15 января. REPORT.AZ/ В Кюрдамире из дома бывшего заключенного изъяты граната, наркотическое вещество, пистолетные и автоматные пули.

    Как сообщает центрально-аранское бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Кюрдамирского районного отделения полиции, в качестве подозреваемого был задержан житель города, 51-летний Галиб Алиюсуф оглу Зарбалиев.

    При личном обыске при нем были обнаружены и изъято 3,3 гр высушенной марихуаны. В продолжение операции, ввиду признания Галиба Зарбалиева в хранении наркотиков в доме, с его согласия был проведен обыск, обнаружены и изъяты 8,1 гр марихуаны, хранимой в спичечном коробке. В подвале его дома были обнаружены и изъяты 1 ручная граната, 1 пуля от автомата калибра 7,62 мм,1 пуля калибра 5,45 мм, 1 пистолетная пуля калибра 9 мм.

    Отметим, что Г.Зарбалиев был дважды судим, т.к. ранее также занимался культивированием наркотических веществ.

    По факту ведется расследование.

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