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В Кюрдамире столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО

В Кюрдамире столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль

В Кюрдамире произошло ДТП.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, авария отмечена на пролегающем через станцию Каррар отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.  

Столкнулись микроавтобус марки Mercedes Vito и легковой автомобиль марки ВАЗ-2106. В результате аварии пострадали пассажиры ВАЗ-2106 - жители кюрдамирского села Сыгырлы Эминова Гызман Эльман гызы 2007 г.р. и Эминова Арзу Тапдыг гызы 1981 г.р. Пострадавшие помещены в отделение травматологии Кюрдамирской центральной районной больницы. 

По факту ведется расследование. 

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