В Кюрдамире столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО

В Кюрдамире произошло ДТП.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, авария отмечена на пролегающем через станцию Каррар отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.
Столкнулись микроавтобус марки Mercedes Vito и легковой автомобиль марки ВАЗ-2106. В результате аварии пострадали пассажиры ВАЗ-2106 - жители кюрдамирского села Сыгырлы Эминова Гызман Эльман гызы 2007 г.р. и Эминова Арзу Тапдыг гызы 1981 г.р. Пострадавшие помещены в отделение травматологии Кюрдамирской центральной районной больницы.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости