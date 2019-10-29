В Кюрдамире столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО

В Кюрдамире столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль

29 октября, 2019 15:05

https://report.az/storage/news/ab23e584a2ca54ea86597268ee6f24af/d1e64254-a2d6-41c3-be3b-c9009f72fdfc_292.jpg В Кюрдамире произошло ДТП. Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, авария отмечена на пролегающем через станцию Каррар отрезке автомобильной дороги Баку-Газах. Столкнулись микроавтобус марки Mercedes Vito и легковой автомобиль марки ВАЗ-2106. В результате аварии пострадали пассажиры ВАЗ-2106 - жители кюрдамирского села Сыгырлы Эминова Гызман Эльман гызы 2007 г.р. и Эминова Арзу Тапдыг гызы 1981 г.р. Пострадавшие помещены в отделение травматологии Кюрдамирской центральной районной больницы. По факту ведется расследование.

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