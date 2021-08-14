В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое ДТП.

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги Баку-Газах, проходящем через село Сыгырлы.

Так, автомобиль марки "Mercedes", движущийся в направлении Кюрдамира, въехал сзади в принадлежащий службе грузоперевозок "166" грузовой автомобиль, за рулем которого находился 43-летний Рауф Мамедов.

В результате 3 человека, находящиеся в легковом автомобиле, погибли, а 2 человека с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.