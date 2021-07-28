В Кюрдамире столкнулись грузовой и легковой автомобили, есть погибший

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на пролегающем по территории села Чол Араб отрезке дороги Кюрдамир-Зардаб.

Автомобиль марки "ВАЗ-2107", за рулем которого находился Насибов Таджир Ахлиман оглу, столкнулся с грузовым автомобилем марки "Mercedes". В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

Пассажиры легкового автомобиля – Гулиев Шохрат Фикрет оглу и Насибли Джаваншир Таджир оглу получили многочисленные телесные повреждения и были доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.