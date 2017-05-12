В Кюрдамире столкнулись две машины, есть пострадавшие

Кюрдамир. 12 мая. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент был зарегистрирован вчера около 19:30 на 35 км дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, на участке дороги, проходящей по территории города.

Так, легковой автомобиль марки "ВАЗ-21015" с государственными номерными знаками 90-FO-58, управляемый жителем села Гарасаккал Мерхаметом Зафер оглу Абдуллаевым 1994 г.р., столкнулся со встречным легковым автомобилем марки "ВАЗ-2107" с государственными номерными знаками 12-BE-867. В результате водитель М. Абдуллаев и его дочь Роя Мерхамет гызы Абдуллаева 2016 г.р. получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в отделении травматологии Кюрдамирской центральной районной больницы. В настоящее время их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту ведется расследование.