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    В Кюрдамире столкнулись две машины, есть пострадавшие

    Инцидент был зарегистрирован на 35 км дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе

    Кюрдамир. 12 мая. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два легковых автомобиля.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент был зарегистрирован вчера около 19:30 на 35 км дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, на участке дороги, проходящей по территории города.

    Так, легковой автомобиль марки "ВАЗ-21015" с государственными номерными знаками 90-FO-58, управляемый жителем села Гарасаккал Мерхаметом Зафер оглу Абдуллаевым 1994 г.р., столкнулся со встречным легковым автомобилем марки "ВАЗ-2107" с государственными номерными знаками 12-BE-867. В результате водитель М. Абдуллаев и его дочь Роя Мерхамет гызы Абдуллаева 2016 г.р. получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в отделении травматологии Кюрдамирской центральной районной больницы. В настоящее время их состояние оценивается как средней степени тяжести.

    По факту ведется расследование.

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