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В Кюрдамире столкнулись два легковых автомобиля, три человека пострадали

В Кюрдамире столкнулись два легковых автомобиля, три человека пострада

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как передаёт верхнеширванское бюро Report, происшествие зарегистрировано на проспекте Бабека. 

В результате столкновения автомобилей марок “ВАЗ-2106” и “ВАЗ-2107” пострадали жители района, 18-летний Новрузов Мухаммед Ильгар оглу, 24-летний Шукуров Балахан Талех оглу и 28-летний Исмаилов Агасен Адалат оглы.

Раненые были госпитализированы. По факту ведется расследование.

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