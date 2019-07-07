В Кюрдамире столкнулись два легковых автомобиля, три человека пострадали

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.
Как передаёт верхнеширванское бюро Report, происшествие зарегистрировано на проспекте Бабека.
В результате столкновения автомобилей марок “ВАЗ-2106” и “ВАЗ-2107” пострадали жители района, 18-летний Новрузов Мухаммед Ильгар оглу, 24-летний Шукуров Балахан Талех оглу и 28-летний Исмаилов Агасен Адалат оглы.
Раненые были госпитализированы. По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости