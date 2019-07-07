В Кюрдамире столкнулись два легковых автомобиля, три человека пострадали

В Кюрдамире столкнулись два легковых автомобиля, три человека пострада

7 июля, 2019 21:00

https://report.az/storage/news/34416cf8efecaa9b4c884e7867f3e4cc/b462c50c-39ad-4232-811a-3618e65e1a5d_292.jpg В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. Как передаёт верхнеширванское бюро Report, происшествие зарегистрировано на проспекте Бабека. В результате столкновения автомобилей марок “ВАЗ-2106” и “ВАЗ-2107” пострадали жители района, 18-летний Новрузов Мухаммед Ильгар оглу, 24-летний Шукуров Балахан Талех оглу и 28-летний Исмаилов Агасен Адалат оглы. Раненые были госпитализированы. По факту ведется расследование.

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